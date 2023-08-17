НАПК выявило признаки незаконного обогащения на почти 8,5 млн грн экс-начальника Днепропетровского областного ТЦК СП Пикала
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
"В декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни у него, ни у его близких нет никаких денежных активов. Однако мониторинг установил, что его отец на протяжении последних 4 лет приобрел движимое и недвижимое имущество на 7 889 650 грн: две квартиры в Днепре, автомобили VOLKSWAGEN PASSAT, FORD RANGER, автомобиль AUDI А6, VOLKSWAGEN ID.6", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отец военкома стал единственным учредителем и конечным бенефициарным собственником фирмы с уставным капиталом 1 100 000 грн, сформированным за счет его собственных наличных средств. В июле 2023 года эта фирма приобрела в собственность долю торгового комплекса стоимостью 1150000 грн.
Жена военкома в прошлом году получила в подарок от своего отца 65 тыс. дол. США, хотя его законный доход за всю жизнь значительно меньше.
Сам экс-начальник Днепропетровского ТЦК в 2021 году приобрел два земельных участка и жилой дом.
НАПК совместно со вторым отделом борьбы с организованными группами с признаками коррупции Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины установило, что совокупный доход военкома и его близких лиц из законных источников значительно ниже стоимости всех приобретенных вышеупомянутых активов.
Все собранные факты НАПК передало в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона для присоединения их к материалам уголовного производства и досудебного расследования в отношении военкома.