Новости • Агрессия России против Украины

Отдельные части армии РФ пересекли границу Украины с территории Беларуси, - Лукашенко

25 49966
Отдельные части армии РФ пересекли границу Украины с территории Беларуси, - Лукашенко
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, признал, что часть армии РФ вторглась в Украину с территории Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Да, с территории Беларуси отдельные части (Вооруженных сил России. – Ред.) пересекли границу Украины", – заявил Лукашенко.

При этом Лукашенко заявил, что причину, по которой россияне начали свое вторжение с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы нужно спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского. По словам Лукашенко, в этом "было определенное значение".

Читайте также: Лукашенко заявил, что продолжит вывозить детей из Украины в Беларусь при "финансовой поддержке" России

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    "При цьому Лукашенко заявив, що причину, чому росіяни почали своє вторгнення з північного напрямку в районі Чорнобильського регіону, нібито треба питати у президента України Володимира Зеленського"
    --------
    А щось в цьому є... Принаймні, для кого там будувалися нові дороги напередодні вторгнення?
  • Serhiy Talatynnik
    Тобі тоже усата пізда скоро прікроют тільки кришку гроба після відділення голови від тіла
  • Олег Мандрівник 74f5378c
    Капец у таракана деменция.
    Да, расейское мясо зашло с бульбостана, но виноват Зе
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости