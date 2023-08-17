Во время войны невозможно провести выборы, - "слуга народа" Корниенко

Провести выборы с соблюдением всех критериев во время полномасштабного вторжения России в Украину невозможно.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в интервью NV, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас невозможно качественно с соблюдением всех критериев провести выборы, потому что есть очень много проблем относительно безопасности", – отметил он.

По словам первого вице-спикера, это касается не только голосования, но и самого избирательного процесса — равные условия, равная агитация, равный доступ к разным агитационным ресурсам.

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Корниенко выразил мнение, что невозможно технически провести день выборов на прифронтовой части и на временно оккупированной территории Украины.

Кроме того, он отметил, что минимум три большие категории граждан, "которые сейчас составляют половину, а то и большую часть населения страны избирательного возраста" (временно перемещенные граждане за границей, внутренне перемещенные лица и военные), пока не имеют возможности ни баллотироваться, ни голосовать.

"Им кроме того, что очень трудно будет проголосовать, очень трудно будет принять участие в предвыборной кампании в качестве кандидатов", - добавил первый заместитель председателя ВР.

Корниенко также отметил, что согласно разным опросам, около 30-50% населения считает, что в следующей власти, в следующем парламенте в частности, должны быть военные и представлять их интересы.

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В то же время первый вице-спикер ВР проинформировал, что он считает, что выборы пока не ко времени. По его словам, такую же позицию имеют и в Офисе президента.