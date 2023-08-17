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США ввели санкции против группы сотрудников ФСБ РФ

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США ввели санкции против группы сотрудников ФСБ РФ
США ввели санкции против четырех сотрудников ФСБ РФ.

Об этом сообщило Министерство финансов США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в очередной раз принимает меры для привлечения правительства России к ответственности за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального", - говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон сказал, что они таким образом напоминают российскому диктатору Владимиру Путину и его режиму, что есть последствия не только за ведение жестокой и неспровоцированной войны против Украины, но и за нарушение прав человека российского народа.

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20 августа 2020 года, примерно за 30 минут полета обратно в Москву после предвыборной кампании в Томске и Новосибирске, Навальный тяжело заболел, что привело к экстренной посадке в Омске, где Навального лечили сотрудники местной больницы.

Правительство США считает, что сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления Навального.

Сообщается, что в российской операции против Навального участвовали несколько человек, которые находились на местах как в Томске, так и в Омске, а также оперативники, которые координировали ситуацию издалека.

Эти люди сотрудничали, чтобы наблюдать за Навальным перед нападением, проникнуть в его гостиничный номер и применить химическое оружие к его личным вещам, а также попытались стереть любые доказательства своей операции после нападения.

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Сегодня OFAC наложило санкции на:

  • Алексея Александровича Александрова - сотрудник Института криминалистики ФСБ;
  • Константина Кудрявцева - оперативник Института криминалистики ФСБ;
  • Ивана Владимировича Осипова - сотрудник Института криминалистики ФСБ;
  • Владимира Александровича Паняева - оперативник ФСБ.

По мнению США, они причастны к отравлению Навального. Они действовали как агенты должностных лиц правительства Российской Федерации.

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Vaaleikumassalam
    а у нас ніяк не виженуть з Лаври ФСБешних попів
  • Evgeny N
    Дєрьмак до цього переліку ще не потрапив? Сподіваюсь, що такі списки будуть переглядатись час від часу (як "списки Магнітського") і туди все таки потраплять і татаров, і гетьманцев, і арахамія з безуглою і, звичайно, САМ дерьмак зі своєю ручною мавпочкою, і багато інших "яйценосних" "мері попінсів"....
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