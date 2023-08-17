ВАКС признал депутата от ЕС Герасимова виновным в декларировании недостоверной информации

Высший антикоррупционный суд Украины объявил приговор в отношении нардепа от фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова, обвиняемого в недекларировании недвижимости в Испании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Высший антикоррупционный суд Украины.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа – 51 тыс. грн – с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год.

Также суд постановил взыскать с Герасимова 55 тысяч гривен за процессуальные расходы.

Приговор в течение 30 дней может быть обжалован.

В Специальной антикоррупционной прокуратуре сообщили: "17 августа 2023 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала народного депутата виновным во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год и назначила ему наказание по ч. 1 ст. 36 Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ) в виде штрафа в размере 3000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год. В связи с истечением сроков давности лицо освобождено от отбывания наказания".

Как сообщалось ранее, народный избранник не внес в исправленную декларацию за 2020 год сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе, расположенных в Королевстве Испания, общей стоимостью 252 тыс. евро, а также о наличии денежных активов в размере 1 657 долларов США, размещенных на счетах в одном из украинских банков.

Артур Герасимов во время судебного заседания заявил, что "дело не имеет никакого отношения к коррупции, а все, что рассматривают в суде, произошло задолго до политики и произошло за задекларированные законные деньги".

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Напомним, в апреле 2021 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что народный депутат Артур Герасимов не задекларировал двухэтажное поместье в Испании.

В декабре 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило, что сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов указал недостоверные сведения в декларации на сумму 1,2 миллиона гривен. 16 января 2023 года НАПК и САП сообщили о подозрении Герасимову в недостоверном декларировании.