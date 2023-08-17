Россияне уже более двух часов не восстанавливают движение по Керченскому мосту

Более двух часов назад оккупационные власти по неизвестным причинам перекрыли движение по Керченскому мосту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Крымский ветер.

Как отмечают в сети, сообщения об остановке движения автомобилей по мосту начали появляться в 19:36.

Позже эту информацию подтвердили в так называемом министерстве транспорта Крыма. Мост все еще остается закрытым.

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Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

Днем 12 августа в районе Керченского моста снова раздались взрывы.