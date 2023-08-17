Россияне уже более двух часов не восстанавливают движение по Керченскому мосту
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Более двух часов назад оккупационные власти по неизвестным причинам перекрыли движение по Керченскому мосту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Крымский ветер.
Как отмечают в сети, сообщения об остановке движения автомобилей по мосту начали появляться в 19:36.
Позже эту информацию подтвердили в так называемом министерстве транспорта Крыма. Мост все еще остается закрытым.
Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.
Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.
Днем 12 августа в районе Керченского моста снова раздались взрывы.