Контингент "Вагнера" будет разгромлен, если вторгнется в Польшу, - Ходжес

ЧВК "Вагнера" пока не располагает достаточным количеством вооружений и логистических возможностей, необходимых для осуществления серьезной атаки с территории Беларуси.

"Контингент "Вагнера" в Беларуси будет разгромлен польскими войсками, если они действительно попытаются пересечь границу", – заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью Newsweek.

Его оценку в значительной степени разделяют западные военные аналитики.

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"Российское министерство обороны потребовало, чтобы группа "Вагнера" сдала все свое тяжелое вооружение, и все, что мы наблюдали, указывает на то, что они это сделали". Нет никаких доказательств того, что у них есть полевая артиллерия, боевые машины пехоты, основные боевые танки или какая-либо другая техника, необходимая для проведения серьезного наступления против военных соседнего национального государства", – сказал Джордж Баррос из Института изучения войны.

Хотя бренд "Вагнера" остается мощным, группировка, лишенная надежного доступа к технике, боеприпасам, воздушной поддержке и другим ресурсам, уже не является той боевой силой, которая возглавляла российские наступательные действия на Донбассе минувшей зимой.

"Российская армия не смогла взять Киев 30-тысячным войском в 2022 году. Четыре тысячи в значительной степени изолированных военнослужащих "Вагнера" не представляют серьезной угрозы ни для кого в непосредственном соседстве с Беларусью, будь то Польша, Литва или Украина", – пояснил Баррос.

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Впрочем, даже если бойцы "Вагнера" в Беларуси не предлагают Кремлю никакого реального потенциала для дальнейших наступательных действий, их присутствие для Москвы и Минска не будет там лишним. Они могут быть задействованы в подготовке преимущественно неопытных белорусских вооруженных сил или использованы Лукашенко как своеобразная гвардия на случай, если внутри страны снова возникнет протестное движение, подобное вспыхнувшему в августе 2020 года.

Путин также может использовать их для давления на Лукашенко в Минске, угрожая узурпировать остатки белорусского суверенитета. И не исключено, что даже если они не способны фактически захватить и удерживать чужую территорию, силы "Вагнера" могут быть использованы для проверки того, как далеко могут продвинуться союзные России войска, не нарушая положение о коллективной обороне по статье 5 НАТО.

"Если силы "Вагнера" когда-нибудь окажутся в каком-то столкновении с войсками НАТО, Россия будет пытаться отмежеваться от того, что произойдет", - отметил Ходжес.