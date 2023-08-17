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Посольство Украины призвало жителей Румынии не выкладывать в соцсети видео работы украинской ПВО у портов на Дунае

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Посольство Украины призвало жителей Румынии не выкладывать в соцсети видео работы украинской ПВО у портов на Дунае
Посольство Украины призвало жителей приграничных территорий Румынии не снимать работу ПВО у портов на Дунае, поскольку Россия активно мониторит соцсети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства.

"К сожалению, сегодня наблюдается распространение в социальных сетях и в отдельных СМИ видео относительно дронов по портовой инфраструктуре и работы украинских систем противовоздушной обороны. В современных условиях российской агрессии такие видео несут угрозу не только безопасности функционирования придунайских портов, но и непосредственно гражданскому населению, которое проживает в этом регионе. Российский агрессор активно мониторит интернет и, получая дополнительную информацию, корректирует свои атаки", - отметили в посольстве.

Дипломаты обратились к жителям Румынии с просьбой не снимать и не распространять такие видео в социальных сетях и в массмедиа, не повышать угрозу жизни людей, работающих и проживающих в городах Придунавья.

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Топ комментарии

  • Валерий Сузима 30b098ac
    Весь світ бачіть відосики з роботою ППО і куди попало з прямими коментарями, одні українці лише не знають і сидять гадають.
  • Тонка червона лінія
    Це звернення - пустопорожнє.
    Краще домовитись із власниками соцмереж (звісно, крім контрольованих спецслужбами пітьми) про блокування аккаунтів користувачів за подібний контент, не кажучи про можливість заробітку на цьому.
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Хоча якщо судити з гігантських руйнувань як на фото можливо ППО там майже немає. Або воно дуже символічне.
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