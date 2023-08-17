Посольство Украины призвало жителей Румынии не выкладывать в соцсети видео работы украинской ПВО у портов на Дунае
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посольства.
"К сожалению, сегодня наблюдается распространение в социальных сетях и в отдельных СМИ видео относительно дронов по портовой инфраструктуре и работы украинских систем противовоздушной обороны. В современных условиях российской агрессии такие видео несут угрозу не только безопасности функционирования придунайских портов, но и непосредственно гражданскому населению, которое проживает в этом регионе. Российский агрессор активно мониторит интернет и, получая дополнительную информацию, корректирует свои атаки", - отметили в посольстве.
Дипломаты обратились к жителям Румынии с просьбой не снимать и не распространять такие видео в социальных сетях и в массмедиа, не повышать угрозу жизни людей, работающих и проживающих в городах Придунавья.