Украина наработала разные аспекты спецтрибунала относительно агрессии РФ: теперь нужно определиться по какой модели его создавать, - МИД

В вопросе Специального трибунала относительно преступления агрессии России против Украины нужно определиться с тем, как он будет создан - на основе соглашения с ООН или по интернационализированной модели.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как он выглядит, мы понимаем. Определенные процессуальные вещи мы уже наработали относительно юридических, технических аспектов, участия свидетелей, защиты информации, все остальное. Нам нужен фундамент, потому что пока мы с нашими международными партнерами не определили окончательно фундамент, мы не можем двигаться по другим элементам создания, потому что в зависимости от фундамента могут отличаться определенные надстройки", - сказал он.

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Кориневич проинформировал, что обсуждаются две модели фундамента для Специального трибунала: создание на основе соглашения Украины с ООН, к которому будет прилагаться просьба к Генеральной ассамблее ООН, к генеральному секретарю о создании такого трибунала, а также интернационализированная модель.

"Это означает, что этот трибунал базируется на национальной судебной системе Украины. То, что вы называете "гибридом" и это интернационализированный трибунал. То есть это национальная модель, интернализованная с привлечением международных элементов", — пояснил посол Украины.

Он подчеркнул, что государство хочет видеть создание трибунала как легитимного органа с поддержкой международного сообщества.

"Безусловно, создание трибунала как международного органа выглядит так, что оно может иметь больше положительных моментов. Но мы сейчас анализируем все опции", - отметил Кориневич.

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Как сообщалось, в коалицию (Core Group) по созданию Специального трибунала относительно преступления агрессии России против Украины вошли представители 38 государств и несколько представителей международных организаций, которые уже провели ряд рабочих встреч.

Украина совместно с партнерами продвигает создание специального трибунала для привлечения к уголовной ответственности руководства Российской Федерации за преступление агрессии против Украины.

Создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ и отдельные государства.