Россия продает нефть по цене, превышающей потолок, установленный G-7, - Financial Times

По информации Financial Times, Россия продает свою нефть по цене выше лимита, установленного странами G-7.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что российские экспортеры значительно завышают стоимость транспортировки нефти и сопутствующих услуг. Газета изучила контракты на отправку российской нефти из портов в Балтийском море в Индию в мае, июне и июле этого года. Эти перевозки осуществляются танкерами, принадлежащими компаниям, имеющим российские связи.

По подсчетам Financial Times, за эти три месяца средняя цена российской нефти составила 68 долларов за баррель при лимите цен в 60 долларов. Благодаря этому Россия дополнительно получила 1,2 млрд долларов. Авторы исследования предполагают, что подобная практика используется и в нефтяной торговле России с другими странами, в частности, Китаем.

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