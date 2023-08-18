Новости • Санкции против России

Россия продает нефть по цене, превышающей потолок, установленный G-7, - Financial Times

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Россия продает нефть по цене, превышающей потолок, установленный G-7, - Financial Times
По информации Financial Times, Россия продает свою нефть по цене выше лимита, установленного странами G-7.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что российские экспортеры значительно завышают стоимость транспортировки нефти и сопутствующих услуг. Газета изучила контракты на отправку российской нефти из портов в Балтийском море в Индию в мае, июне и июле этого года. Эти перевозки осуществляются танкерами, принадлежащими компаниям, имеющим российские связи.

По подсчетам Financial Times, за эти три месяца средняя цена российской нефти составила 68 долларов за баррель при лимите цен в 60 долларов. Благодаря этому Россия дополнительно получила 1,2 млрд долларов. Авторы исследования предполагают, что подобная практика используется и в нефтяной торговле России с другими странами, в частности, Китаем.

Читайте: Китай резко нарастил закупки нефти в Иране, замещая нефть из РФ, - Bloomberg

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Що, знову констатуємо факт?
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Санкції записані виключно на папері паперовими і є. Іран багато років під санціями на продаж нафти окрім продажу взамін на харчі. Це щось допомогло реально в викручувані іранських рук щодо озброєння? Аж ніяк! Іранський танкер вивіз сиру нафту на кордон територіальних вод і перегрузи в її на інший непідконтрольний танкер. Це було роками і мільйонами тонн. Це ж не було таємницею ні для кого. Але формально все в законодавчому руслі. Зараз повтор з росією.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Ну? Де дії по ліквідації законодавчих прогалин?
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