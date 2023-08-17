76% украинских беженцев намерены вернуться домой, - ООН

76% украинских беженцев намерены возвратиться домой, а 15% заявили, что твердо хотят переехать обратно в Украину.

Об этом рассказала на основе исследования заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Карен Вайтинг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Она отметила, что высокий процент желания возвратиться домой имеют и внутренние переселенцы.

"Что касается разных намерений беженцев и внутренне перемещенных лиц, я думаю, что они достаточно похожи. 76% беженцев и 82% внутренне перемещенных украинцев намерены вернуться домой. И около 15% как беженцев, так и внутренне перемещенных украинцев говорят, что хотят вернуться домой на протяжении следующих трех месяцев, этот процент остается относительно стабильным на протяжении 2022 и 2023 годов", — отметила Вайтинг

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По ее данным, наблюдается стойкое желание украинцев вернуться домой. Что касается переселенцев, то желающие интегрироваться все чаще находят возможности для этого.

"Мы видим, что местные власти в ряде западных и центральных областей прилагают усилия для внутриперемещенных лиц к услугам управлений социальной защиты, а также к школам и рынку труда", — рассказала представитель ООН.

Вайтинг отмечает, что местные громады не только приветствуют перемещенных людей, но все чаще рассматривают это как возможность строить общественные центры, интеграционные хабы для улучшения средств к существованию и возможностей для трудоустройства.