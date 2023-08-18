Новости • Помощь Украине

США разрешат отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов после подготовки пилотов, - Reuters

6 55547
США разрешат отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов после подготовки пилотов, - Reuters
По информации Reuters, США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только завершится подготовка пилотов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вашингтон дал Дании и Нидерландам официальные заверения в том, что Соединенные Штаты ускорят одобрение всех необходимых формальностей для передачи F-16 Украине, как только завершится обучение украинских пилотов.

Сообщается, что Дания и Нидерланды недавно запросили эти гарантии. По словам неназванного американского чиновника, госсекретарь Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запросы будут одобрены.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", - говорится в письме Блинкену двум официальным лицам.

Смотрите: Нидерланды передали пограничникам 6 медицинских комплексов для работы в полевых условиях. ФОТОрепортаж

"Очень важно, чтобы Украина могла оградить себя от российской агрессии и нарушения ее суверенитета. Передача самолетов позволит Украине в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение", - отметил Блинкен.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Лід рухається.
  • Ivanna Myroslavska
    Тепер усі будемо спостерігати, що видумуватимуть американці, щоб як найдовше тривала пісня з навчанням пілотів. Перші куплети цієї пісні ми уже почули - для початку пілоти мають досконально вивчити технічну термінологію і це вивчення триватиме цілих 4 місяці, аж до зими. Далі мабуть придумають, що пілоти погано вивчили і не склали іспит, або що пілоти за якимись тестами не відповідають вимогам для польотів, або у них знайдуть якісь невідомі хвороби, чи ще щось. Наше МО назвало це свідомим затягуванням, і зрештою може трапитись так, що потім ми знову почуємо від "союзників" (після того як вони знову про щось домовляться з рашкою), що літачки нам уже не потрібні, або занадто пізно їх надавати, бо ми і так можемо воювати, або щось подібне.
  • Serhiy Talatynnik
    Данці дуже підтримають Україну ,я вже пів року як є членом на кшталт нашої ТРО. В мене в домі є зброя і я маю пільги в праці( вихідний для навчань) за рахунок королівства. Ми працюємо зі складами техніки для ЗСУ з міста Вордінборгу
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости