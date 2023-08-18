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Минобороны РФ заявило об отраженной атаке украинского морского дрона кораблями Черноморского флота

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Минобороны РФ заявило об отраженной атаке украинского морского дрона кораблями Черноморского флота
Министерство обороны РФ утверждает, что вечером 17 августа украинский морской беспилотник пытался атаковать в Черном море российские корабли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал МО РФ.

"Сегодня в 22:55 Вооруженными силами Украины предпринята безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что морской дрон не достиг цели, его якобы уничтожили сторожевой корабль "Пытливый" и патрульный корабль "Василий Быков".

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Топ комментарии

  • LoraUA
    Значить тоне )
  • LoraUA
    Лишись тільки з'ясувати: атака відбити бортом вище вотерлінії чи відбита нижче вотерлінії
  • Colt
    Корабли черномордского флота против украинского дрона.
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