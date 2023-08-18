В Москве слышали взрывы, Минобороны РФ заявляет об уничтожении беспилотника. Поврежден фасад павильона. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.
"Ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли, предварительно, пострадавших нет", - сообщил мэр Москвы Собянин.
"18 августа около 4.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - уверяют в Минобороны РФ.
Фасад одноэтажного павильона поврежден на 20 "квадратах" после падения беспилотника на Краснопресненской набережной Москвы, сообщили в экстренных службах.
По информации "Baza" и Mash, взрыв произошел недалеко от башен бизнес-центра "Москва-Сити".