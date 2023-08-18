Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном, - Кирби

Президент США Джо Байден готов провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Северная Корея не отреагировала на предложение.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Байден готов ко встрече с северокорейским лидером без каких-либо предварительных условий.

"Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий", – сказал Кирби.

Он также рассказал, что Северная Корея пока не ответила положительно на это предложение.

Следует напомнить, что предшественник Байдена, Дональд Трамп также встречался с Ыном. Последняя их встреча прошла 30 июня 2019 года. Тогда они встретились в демилитаризированной зоне между Северной и Южной Кореей.

Впоследствии Трамп заявлял, что с момента его первой встречи с Ким Чен Ином им удалось достичь многого, а демилитаризованная зона на границе двух стран стала более мирным местом, чем раньше.

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Следует также напомнить, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею. Вероятно, его визит был связан с просьбой о помощи на фоне трудностей с оружием.