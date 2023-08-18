Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном, - Кирби
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Байден готов ко встрече с северокорейским лидером без каких-либо предварительных условий.
"Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий", – сказал Кирби.
Он также рассказал, что Северная Корея пока не ответила положительно на это предложение.
Следует напомнить, что предшественник Байдена, Дональд Трамп также встречался с Ыном. Последняя их встреча прошла 30 июня 2019 года. Тогда они встретились в демилитаризированной зоне между Северной и Южной Кореей.
Впоследствии Трамп заявлял, что с момента его первой встречи с Ким Чен Ином им удалось достичь многого, а демилитаризованная зона на границе двух стран стала более мирным местом, чем раньше.
Следует также напомнить, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею. Вероятно, его визит был связан с просьбой о помощи на фоне трудностей с оружием.