Россия достигла целей вторжения. Украина не будет к ней так агрессивна, как до войны, - Лукашенко
Об этом он заявил в интервью пропагандистке Диане Панченко, бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука, сообщает Цензор.НЕТ.
"Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно вести себя в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны", - сказал он.
Лукашенко рассказал, как именно, по его мнению, Украина изменится в результате войны.
"Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите. Умные люди. Которые будут понимать, что соседи от Бога, с ними нужно выстраивать отношения", - считает белорусский диктатор.
Также Лукашенко ожидает, что Украина не будет "под дудку танцевать американцев".
По его словам, развязанная Путиным война также будет уроком и для самой России. "И уроки мы из этого извлекаем. И Россия в частности", - считает Лукашенко.