Общие боевые потери РФ с начала войны – около 256 510 человек (+460 за сутки), 316 вертолетов, 4332 танка, 5193 артсистемы, 8410 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 256510 российских захватчиков.
Об этом сообщает ЦензорНЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 256 510 (+460) человек ликвидировано,
танков - 4332 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 8410 (+12) ед,
артиллерийских систем - 5193 (+24) ед,
РСЗО - 714 (+0) ед,
средства ПВО - 486 (+0) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 316 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4276 (+4),
крылатые ракеты – 1406 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 7658 (+17) ед,
специальная техника – 783 (+10).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.