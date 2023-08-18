Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в ЮАР

Лидер Китая Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров стран БРИКС, которая пройдет в Южно-Африканской республике с 21 по 24 августа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Саммит БРИКС состоится на следующей неделе в Йоханнесбурге. Ожидается, что лидеры Китая, России, Бразилии, Индии и Южной Африки будут обсуждать, как превратить эти страны в геополитическую силу, способную бросить вызов доминированию Запада.

Важной темой саммита станет расширение БРИКС, ведь в последнее время интерес к присоединению к объединению проявили около 40 стран.

Китай заявил, что приветствует присоединение новых стран к "семье БРИКС". Россия также поддерживает расширение, тогда как Бразилия сопротивляется этому, опасаясь, что это может ослабить ее авторитет.

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Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что Путина не будет на саммите БРИКС, Россию вместо него будет представлять глава МИД Лавров.