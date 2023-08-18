Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в ЮАР
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
Саммит БРИКС состоится на следующей неделе в Йоханнесбурге. Ожидается, что лидеры Китая, России, Бразилии, Индии и Южной Африки будут обсуждать, как превратить эти страны в геополитическую силу, способную бросить вызов доминированию Запада.
Важной темой саммита станет расширение БРИКС, ведь в последнее время интерес к присоединению к объединению проявили около 40 стран.
Китай заявил, что приветствует присоединение новых стран к "семье БРИКС". Россия также поддерживает расширение, тогда как Бразилия сопротивляется этому, опасаясь, что это может ослабить ее авторитет.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что Путина не будет на саммите БРИКС, Россию вместо него будет представлять глава МИД Лавров.