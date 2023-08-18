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Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в ЮАР

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Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в ЮАР
Лидер Китая Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров стран БРИКС, которая пройдет в Южно-Африканской республике с 21 по 24 августа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Саммит БРИКС состоится на следующей неделе в Йоханнесбурге. Ожидается, что лидеры Китая, России, Бразилии, Индии и Южной Африки будут обсуждать, как превратить эти страны в геополитическую силу, способную бросить вызов доминированию Запада.

Важной темой саммита станет расширение БРИКС, ведь в последнее время интерес к присоединению к объединению проявили около 40 стран.

Китай заявил, что приветствует присоединение новых стран к "семье БРИКС". Россия также поддерживает расширение, тогда как Бразилия сопротивляется этому, опасаясь, что это может ослабить ее авторитет.

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Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что Путина не будет на саммите БРИКС, Россию вместо него будет представлять глава МИД Лавров.

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Топ комментарии

  • Snart
    Бразилія пʼята за розміром, шоста за кількістю населення країна світу. З ВВП на душу удвічі більшим чим у нас.
    Просто немає у них на континенті конкурентів, то й живуть собі спокійно, на сусідів не нападають.
  • Грицько Добрий
    ...тоді як Бразилія чинить опір цьому, побоюючись, що це може послабити її авторитет... А у Бразилії є автАрітьєт?
  • Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
    Як перетворити ці країни геополітичну силу, здатну кинути виклик домінуванню Заходу - Сі і Пу намагаються зібрати коаліцію проти США.

    Подібне вже вже було в недавній історії...

    Далі буде перетягування між Китаєм і РФ за домінування, хоча Путін буде грати роль "послушного парня" - Боливар не выдержит двоих \ Bolivar cannot carry ******.

    І чомусь Лукашенка не покликали для колориту: індійці, китайці, африканці і тут дружбан Сі і Пу одночасно.
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