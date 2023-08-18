Новости

На "после выборов": Адвокаты Трампа просят перенести суд над экс-президентом США на 2026 год

5 06144
На "после выборов": Адвокаты Трампа просят перенести суд над экс-президентом США на 2026 год
Защита бывшего президента США Дональда Трампа предлагает начать судебный процесс над ним по делу о штурме Капитолия в апреле 2026 года.

С соответствующей просьбой они обратились к федеральному судье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На прошлой неделе команда прокурора потребовала, чтобы отбор присяжных начался в декабре, а судебное разбирательство – сразу после праздничных каникул, 2 января 2024 года. По их мнению, рассмотрение этого дела займет не более четырех-шести недель.

Таким образом, прокуратура намерена завершить рассмотрение дела до президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2024 года. В свою очередь, защита Трампа, который собирается участвовать в выборах, заинтересована в перенесении рассмотрения дела.

Читайте: Трампу и еще 18 лицам предъявлены обвинения по четвертому уголовному делу о попытке фальсификации выборов, - NBC

Адвокаты Трампа просят отклонить требование прокурора и назначить разбирательство на апрель 2026 года.

Ожидается, что федеральный судья назначит дату суда во время слушания по этому вопросу 28 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведки западных стран встревожены выборами президента США. Путин попытается затянуть войну до этого времени. Это и есть его план, - CNN

Напомним, бывшего президента США Дональда Трампа обвинили в деле о штурме Капитолия. Его обвиняют в заговоре для введения в заблуждение США, препятствии расследованию и сговоре с целью нарушения прав. По словам экс-президента, ему может грозить до 561 года заключения.

В июне во Флориде Трампу было предъявлено обвинение по 37 пунктам относительно ненадлежащего обращения с тайными документами.

Он не признал своей вины по обвинениям в деле о штурме Капитолия, как и по двум предыдущим уголовным делам.

Топ комментарии

  • Здоровенькі Були
    А давай після електричного стільця. Давай?
  • Victor Litarchuk
  • Злющий Атас
    Рудого довбня від в'язниці може врятувати тільки обрання президентом, а потім він сам себе "зрозуміє і вибачить". На нари великого шанувальника "золотого дощу"!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости