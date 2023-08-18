Игнат о вчерашних масштабных тревогах: у врага было больше тренировочных полетов

Воздушные силы 4 раза в течение 17 августа объявляли воздушную тревогу по всей стране из-за тренировочных полетов вражеской авиации.

Об этом спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил в эфире национального телемарафона и в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера просто было больше взлетов, вероятно - тренировочных полетов. Авиация, в частности летный состав, требует поддержания постоянных летных навыков. Это - взлет-посадка, выход на рубеж пуска ракет и т.д. Таковы тактические приемы, которые применяются именно для этого типа самолетов. Учения не гарантируют, что не будет пуска Х-47 "Кинжал".

Игнат напомнил, что РФ неоднократно практиковала неоднократный взлет истребителей МиГ-31 за сутки. По словам офицера, модификация "К" означает, что этот самолет может нести аэробаллистическую ракет "Кинжал" и в ПВО должна реагировать на опережение, поэтому всегда объявляется воздушная тревога по всей Украине.

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При полной заправке бака такой самолет может быть в воздухе до 1,5 часов. На замечание УП, что последняя воздушная тревога вечером прошлого дня длилась более двух часов, Игнат отметил, что тогда был взлет пары МиГов - один за другим.

17 августа в Украине звучало 4 воздушные тревоги за день из-за взлета российских истребителей.