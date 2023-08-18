Австрийский телеканал показал фейки о мобилизации в Украине. Затем извинился

Австрийский общественный вещатель ORF признал, что использовал в сюжете о мобилизации в Украине видеоматериалы, "не соответствующие содержанию".

Соответствующее сообщение телеканал опубликовал в соцсети Х (бывший твиттер), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проведенное ORF дальнейшее изучение и еще одна проверка показали, что упомянутые видеоматериалы из Украины не соответствуют содержанию, переданному в Zeit im Bild от 16 августа, о чем ORF глубоко сожалеет", - говорится в сообщении.

Телеканал признал, что ошибки нужно исправлять: "ORF сделает это в Zeit im Bild и, конечно, исправит материал с видеоматериалами об Украине".

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В сюжете речь шла о якобы принудительной мобилизации в Украине. Корреспондент Кристиан Вершютц показал два "украинских видео пользователей", которые, по его словам, "являются лишь некоторыми примерами того, что не все мужчины готовы воевать за свою страну". На коротких видео демонстрировалось якобы силовое задержание военнообязанных работниками военкоматов в Украине.

Очень быстро выяснилось, что оба видео не имеют никакого отношения к мобилизации в Украине. В одном видео говорилось об инциденте на границе, когда из-за запрета выезда студент возмутился и отказался покинуть пункт пропуска, после чего его вывели насильно. На втором видео вообще было зафиксировано задержание сотрудниками Службы безопасности Украины российского агента в Одессе.

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В ответ на обвинения в распространении фейков телеканал сначала заявил, что использованные материалы "были получены из надежного источника, заслуживающего доверия". Но меньше чем через сутки изменил свою позицию и признал ошибку.