Укрпочта выпускает марку "Україна - Мати" ко Дню Независимости

Укрпочта объявила о выпуске марки "Україна - Мати" ко Дню Независимости 24 августа.

Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня объявляем выпуск марки "Україна - Мати" ко Дню Независимости Украины именно в таком виде, как на фото. В выпуске также есть конверт "Первый день", листовки и магнит "Україна - Мати", - отметил Смелянский.

Марку создала украинская художница Зинаида Кубар в сотрудничестве с командой Укрпочты.

Смелянский отметил, что "Україна-мати" в своем новом образе - это о переосмыслении прошлого, новой эпохе для каждого украинца и украинки, и, учитывая реакцию по поребрику, ответ на "Киев за три дня".

Сказано также, что марку выпустят 24 августа, но больше деталей сообщат позже.

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