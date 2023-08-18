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РФ создает свое информпространство на оккупированных территориях для "размывания украинской идентичности", - британская разведка

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РФ создает свое информпространство на оккупированных территориях для "размывания украинской идентичности", - британская разведка
Россия создает прокремлевское информационное пространство в учебных заведениях на захваченных территориях Украины с целью пропаганды и "размывания украинской идентичности".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Минобороны Британии за 18 августа.

"15 августа заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал в Донецк, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию в российскую систему образования", – напоминает ведомство.

Также отмечается, как в Запорожской области оккупационная администрация получила указания из России по внедрению новых стандартов аккредитации учебных заведений. Кроме того, в оккупированных регионах находят работу журналисты из РФ, добавили в ведомстве.

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С 1 сентября в школах оккупированных регионов Украины, а также в российских учебных заведениях появится новый учебник по истории России, где превозносят агрессию против Украины, которую в России называют "специальной военной операцией". Также в этих учебниках Украину описывают как ультратеррористическое государство.

"Целью России является создание прокремлевского информационного пространства в оккупированных регионах для размывания украинской национальной идентичности", – резюмировало британское Минобороны.

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Топ комментарии

  • Kare Resa
    Росія вже 350 років розмиває українську ідентичність і ні як не може розмити. Україна була, є і буде. А Росія в своїх кордонах навряд довго протримається.
  • 5 копійок
    Що стосується Бамбасу, то ідентичність там давно розмита і українці покацаплені.
  • володимир омельянов
    Рашиська росія століттями знищує українську індетичність, знищувалась українська мова ,історія ,культура ,голодомори ,масові виселення мільйонів в сибір ,репресії знищення цвіту нації ,всякі валуєвські циркуляри ,емські укази все це показує росія це наш споковічний ворог вона знищує все українське .Але де наша інформаційна політика ,де патріотичне виховання ? де возвиличування нашої історії наших героїв ?На жаль до влади дорвались ті кому байдужа Україна.
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