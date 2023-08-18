В пруду-охладителе ЗАЭС незначительное снижение уровня воды, - Энергоатом. ИНФОГРАФИКА

В проуду-охладителе Запорожской АЭС фиксируется незначительное снижение уровня воды, сейчас он составляет 16,16 м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 08:00 18 августа фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,16 м", - говорится в сообщении.



Уровень воды в "горячем" канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, - 17,14 м. В "холодном" канале уровень воды достигает отметки 10,80 м.



"Заметим, что в последнее время уровень воды в обоих каналах почти не падает, а показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, ведь рашисты его уничтожили", - добавили в "Энергоатоме".

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