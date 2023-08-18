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В Дании подтвердили, что США одобрили передачу F-16, но решение до сих пор не принято

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В Дании подтвердили, что США одобрили передачу F-16, но решение до сих пор не принято
Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен подтвердил, что США одобрили передачу Украине истребителей четвертого поколения F-16. Однако окончательное решение о передаче до сих пор не принято.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV 2.

Расмуссен отметил, что Дания направила США запрос по поставкам самолетов Украине и получила "дружественный ответ".

"Я могу подтвердить, что между мной и Энтони Блинкеном состоялся обмен письмами, основанный на том факте, что мы с министром обороны обратились в Соединенные Штаты, чтобы изучить наши варианты", - заявил он.

Однако Расмуссен отмечает, что решение о поставках истребителей F-16 для Украины пока не принято. Этот вопрос обсуждается с союзниками.

"Решение на этот счет не принято. Мы создали международную коалицию с учебными мероприятиями под руководством Дании и Нидерландов, и мы успешно продолжаем. Затем речь пойдет о возможной передаче самолетов, этот вопрос мы обсуждаем с нашими союзниками", - добавил он.

Читайте: США разрешат отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов после подготовки пилотов, - Reuters

Напомним, по информации Reuters, США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только завершится подготовка пилотов.

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  • Серая Лиса
    Схватили, але не ухвалили. Тонка гра.
  • Ярослав Викторович
    А куди поспішати? Треба ще обговорити, чи можна стріляти по рашці, чи обговорили усі питання зернової угоди, чи всі з'їздили на ексурсію до Ірпеню....
  • Alex Sokolov 0d8421f8
    Так українці 30 років нікуди не поспішали, голосуючи за комуняк і олігархів.
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