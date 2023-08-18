Убийство добровольца ГФТГ "Свобода" Щербины: Прокуратура обжаловала смягчение меры пресечения двум подозреваемым
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
"По постановлению Голосеевского районного суда г. Киева от 14 августа 2023 года двум обвиняемым в хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия, группой лиц, по делу об убийстве военнослужащего определен залог в размере 805 200 грн для каждого в качестве альтернативы содержанию под стражей в сообщении.
Окружная прокуратура, не соглашаясь с указанным решением, внесла на него апелляционную жалобу.
Сторона обвинения настаивает на том, что в указанном деле отсутствуют основания для определения залога обвиняемым, учитывая совершение ими тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия и насилия в отношении военного. По приведенным основаниям сторона обвинения просит суд апелляционной инстанции отменить определение и применить к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - подчеркнули в прокуратуре.
Апелляционная жалоба направлена на рассмотрение в Киевский апелляционный суд.
Напомним, ранее сообщалось, что добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.
Подозреваемых в убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога. Одному из подозреваемых инкриминируют "преднамеренное убийство", двум другим – "хулиганство".
Однако в августе суд смягчил меру пресечения двум подозреваемым.