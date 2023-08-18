"Выборы" на ВОТ: ГУР МО призывает украинцев предоставлять информацию о коллаборантах

Главное управление разведки Украины обратилось к гражданам Украины на временно оккупированных территориях и призвало сообщать о причастных к псевдовыборам, организованных РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает Цензор.НЕТ.

В разведке подчеркнули, что целью запланированных на сентябрь фейковых выборов на ВТО является попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией.

"Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права, как это и происходило ранее с предателями и коллаборантами", - подчеркнули в ведомстве.

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ГУР призывает граждан Украины на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах. В частности, речь идет об информации о коллаборантах и их кураторах из России (личная информация, адреса, номера автомобиля и телефона и т.п.); так называемых депутатов и представителей оккупационных администраций; свидетельство фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

Отмечается, что предоставленная информация будет способствовать приближению поражения оккупантов и поможет выявлению пунктов дислокации личного и руководящего состава оккупационных войск, их штабов и пунктов управления, складов боеприпасов и ГСМ; мест размещения и ремонта военной техники, средств РЭР и РЭБ (антенны и локаторы), средств противовоздушной обороны.

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