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Армия дронов передает на фронт более 270 ударных дронов Vampire, - Федоров. ВIДЕО

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Армия дронов передает на фронт более 270 ударных дронов Vampire украинского производства.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Отправляем на фронт более 270 ударных дронов Vampire от Армии дронов".

По его словам, это коптеры украинского производства. Они могут нести до 15 кг полезной нагрузки. Военные будут применять их для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов.

"Каждый дрон оснащен тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью. Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчетах ударных рот БПЛА. Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще эффективнее. Слава Украине!" - резюмирует Федоров.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Дмитро Чекалкин

    Печера Дракона:
    От такого за Порошенка точно не було.
    Міністр, який отримує фінансування з податків українців пропонує українцям скинутися для підтримки армії. Збори оголошує.
    Які претензії тоді до зборів коштів у школах чи полікліниках?
    Вони нічого не поплутали? Він міністр - чи волонтер? Країні потрібні безпілотники? Агов, а про що вони думали три роки перед війною? Чому добути в підрозділ "Лелеку" - це квест? Йому розповісти як перед війною згорнулися виробництва "Валькірії" і "Мари", і ледь не зупинилося виробництво "Фурії"? А "Мавік" вже не весільний дрон?
    Коротше. Якщо хочете СПРАВДІ забезпечити ЗСУ дронами - донатьте на "Справу громад". Бо справа громад - це "Посейдони", це "Валькірії", це Аутели (в т ч нові), це Матріс-30. Це виробництво FPV-дронів для одного зі спецпідрозділів ЗСУ. Це все - реальні безпілотники. Або донатьте на АрміюСОС - на волонтерів, які створили БПЛА "Валькірія". Це - постачальники перевірені часом. Не міністри, либонь
  • CrossFirenko
    Більше 400 мільйонів гривень люди назбирали. А де решта? Це вся "Армія"?
  • сергей юрко
    За це "жаль" додатково загине 10-20 тисяч наших бійців, і ще 10-30 тисяч стануть інвалідами.
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