Новости • Помощь Украине

Украинские пилоты завершат обучение на F-16 летом 2024 года, - СМИ

5 087105
Украинские пилоты завершат обучение на F-16 летом 2024 года, - СМИ
Украина может получить американские истребители четвертого поколения F-16 через год, поскольку это очень сложная для овладения система.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Netherlands Times.

Как отмечает издание, в пятницу было объявлено, что первые украинские летчики завершат обучение, вероятно, летом будущего года.

"F-16 – это сложная система, и для того, чтобы научиться хорошо управлять ею, нужно время", – заявили в командовании вооруженных сил Нидерландов.

Нидерланды и Дания играют ведущую роль в подготовке украинских лётчиков.

Читайте: США разрешат отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов после подготовки пилотов, - Reuters

Напомним, сегодня Нидерланды и Дания подтвердили, что получили от США разрешение на передачу Украине F-16.

Топ комментарии

  • Dev Dev
    Ця срана клоунада, реально вже затрахала. Західні "партнери" бояться щоб часом ху..йла не обідити? Ніяк не можуть родити ті F-16, чи вам "партнери" в прикол спостерігати як Український народ гине, як ******** країну кожен день?
  • Kungfury Truesurvivor
    асфальт, фонтани, шашлики... налаштовували?
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    ага українці такі тупі що не можуть освоїти Ф-16 ! так ви те саме розповідали про Патріоти , а потім дивувались як збили кинджали . цинічні потвори .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости