Украинские пилоты завершат обучение на F-16 летом 2024 года, - СМИ

Украина может получить американские истребители четвертого поколения F-16 через год, поскольку это очень сложная для овладения система.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Netherlands Times.

Как отмечает издание, в пятницу было объявлено, что первые украинские летчики завершат обучение, вероятно, летом будущего года.

"F-16 – это сложная система, и для того, чтобы научиться хорошо управлять ею, нужно время", – заявили в командовании вооруженных сил Нидерландов.

Нидерланды и Дания играют ведущую роль в подготовке украинских лётчиков.

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Напомним, сегодня Нидерланды и Дания подтвердили, что получили от США разрешение на передачу Украине F-16.