США могут принять меры против Турции, если она продолжит помогать РФ обходить санкции, - WSJ

Власти Соединенных Штатов могут принять меры против турецких компаний и правительства из-за помощи России в обходе международных санкций.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

США хотят добиться от Турции соблюдения ограничений против РФ, но не вводить против нее санкций.

"Мы ведем постоянный диалог с турецким правительством по этим вопросам", – сказал изданию западный дипломат, имея в виду переговоры правительства США с турецким государственным и частным сектором.

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"Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкие компании подвергаются санкциям, и мы работали как с правительством, так и с частным сектором, чтобы информировать их об очень реальных рисках", – добавил он.

США еще в прошлом году пригрозили турецким компаниям наказанием за обход санкций, а также подчеркнули, что ситуация вредит двусторонним отношениям.

Отметим, что Турция отказалась присоединяться к санкциям против России из-за войны, несмотря на поддержку Украины.

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