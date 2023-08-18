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США могут принять меры против Турции, если она продолжит помогать РФ обходить санкции, - WSJ

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США могут принять меры против Турции, если она продолжит помогать РФ обходить санкции, - WSJ
Власти Соединенных Штатов могут принять меры против турецких компаний и правительства из-за помощи России в обходе международных санкций.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

США хотят добиться от Турции соблюдения ограничений против РФ, но не вводить против нее санкций.

"Мы ведем постоянный диалог с турецким правительством по этим вопросам", – сказал изданию западный дипломат, имея в виду переговоры правительства США с турецким государственным и частным сектором.

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"Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкие компании подвергаются санкциям, и мы работали как с правительством, так и с частным сектором, чтобы информировать их об очень реальных рисках", – добавил он.

США еще в прошлом году пригрозили турецким компаниям наказанием за обход санкций, а также подчеркнули, что ситуация вредит двусторонним отношениям.

Отметим, что Турция отказалась присоединяться к санкциям против России из-за войны, несмотря на поддержку Украины.

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Топ комментарии

  • Панас Стець 477f2171
    турки хочуть сісти на... і рибку з,їсти... головне для них бабло.., з таким підходом вони десятиліттями в ЄС пруться... і все без результату.
  • Leon e9048d82
    Треба визнати, що цей султанчик передав НАМ такого типу безпілотники, які США не наважуються дати і зараз, і багато ще *********** і техніки без жодних умов не бити по території РФ
  • San Sanych 7e46af89
    Всі ці шльондрі тупо заробляють бабло на всі боки. І тільки пересічні українці повірили в існування рожевого світу з якимись цінностями.
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