Молдова разрывает военное соглашение с СНГ

Молдова денонсирует соглашение об обеспечении погранвойск государств-участников СНГ вооружением и военной техникой.

Решение об этом приняла парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Члены комиссии одобрили заключение о необходимости выхода Молдовы из соглашения о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными ресурсами, организации научно-исследовательских и опытно-строительных работ. Это соглашение было подписано в Ташкенте в мае 1992 года.

Согласно заключению Министерства внутренних дел, компетентные органы никогда не использовали это соглашение, и оно больше не актуально для Молдовы.

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Ранее в этом году парламент Молдовы денонсировал восемь соглашений в рамках СНГ. Еще шесть подобных проектов зарегистрировали в парламенте.