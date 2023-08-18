Рашисты обстреляли Вировку на Херсонщине, ранена 17-летняя девушка
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Российские войска обстреляли село Вировку Тягинской громады, в результате чего пострадала несовершеннолетняя.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате обстрела повреждено около десятка жилых домов.
"17-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести с минно-взрывной травмой и ранением ноги. Врачи оказывают ей необходимую помощь", - рассказал глава обладминистрации.