Россия запретила въезд ряду молдавских чиновников в ответ на выдворение Молдовой 45 сотрудников посольства
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
В МИД России сказали, что вызвали посла Молдовы Лилиана Дария и выразили ему протест из-за "необоснованного" решения Кишинева сократить персонал российского посольства, а также обвинили Молдову в "разрушении отношений".
"Как ассиметричная ответная мера, в РФ закрыт въезд ряду официальных лиц Республики Молдова", – заявили в коммюнике, не приводя деталей.
Молдавское издание NM попыталось уточнить в МИД Молдовы имена чиновников, которым Россия запретила въезд, но пока не получила ответа.
Напомним, 14 августа по решению Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы российское диппредставительство в Кишиневе покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.