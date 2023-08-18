Россия запретила въезд ряду молдавских чиновников в ответ на выдворение Молдовой 45 сотрудников посольства

Министерство иностранных дел России заявило, что в ответ на сокращение численности сотрудников посольства в Молдове запрещает въезд "ряду должностных лиц" Молдовы и выразило протест.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

В МИД России сказали, что вызвали посла Молдовы Лилиана Дария и выразили ему протест из-за "необоснованного" решения Кишинева сократить персонал российского посольства, а также обвинили Молдову в "разрушении отношений".

"Как ассиметричная ответная мера, в РФ закрыт въезд ряду официальных лиц Республики Молдова", – заявили в коммюнике, не приводя деталей.

Молдавское издание NM попыталось уточнить в МИД Молдовы имена чиновников, которым Россия запретила въезд, но пока не получила ответа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду ответила РФ на обвинение в "недружественном шаге": "Дипломатов РФ в Молдове достаточно"

Напомним, 14 августа по решению Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы российское диппредставительство в Кишиневе покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.