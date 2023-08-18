Уставшего ребенка не стоит заставлять идти на первый урок после ночной воздушной тревоги, - министр образования Лисовой
Об этом в Facebook сообщил министр образования Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ.
Вопрос: что делать учителю, ведущему урок дистанционно, и у него началась тревога, а у детей в классе - нет? Конечно, прервать занятия и идти в укрытие. Безопасность – превыше всего", - пояснил глава МОН.
По словам Лисового, более подробные рекомендации от Министерства образования и науки будут вскоре опубликованы.
"Почему подчеркиваю это? Потому что этот вопрос не столько об академической успеваемости и правилах, сколько о ментальном здоровье – и школьников, и педагогов. Всем сейчас тяжело. Война касается каждого из нас. Привносит изменения в жизнь, в ее разные сферы. Добавляется нагрузка, которой в мирное время не было бы. Поэтому сейчас как никогда важно беречь свой ресурс и друг друга", - добавил министр.
Также, подчеркнул Лисовой, если ребенок не выспался из-за ночных воздушных тревог и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок.
Это нормально - пропустить занятия и догнать эту тему позже. Например, на платформе Всеукраинской школы онлайн.
Надо быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации. Иногда взрослым так же сложно сфокусироваться после бессонной ночи, что уж говорить о школьниках. Если же ученик или ученица пропускает самостоятельную или контрольную, нужно давать возможность досдать эту работу. И вообще следует в учебном процессе фокусироваться на главном, используя все преимущества академической свободы", - добавил глава МОН.