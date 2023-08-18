Уставшего ребенка не стоит заставлять идти на первый урок после ночной воздушной тревоги, - министр образования Лисовой

Министерство образования рекомендует не отправлять ребенка на первые уроки, если он чувствует себя уставшим после ночной воздушной тревоги.

Об этом в Facebook сообщил министр образования Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ.

Вопрос: что делать учителю, ведущему урок дистанционно, и у него началась тревога, а у детей в классе - нет? Конечно, прервать занятия и идти в укрытие. Безопасность – превыше всего", - пояснил глава МОН.

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По словам Лисового, более подробные рекомендации от Министерства образования и науки будут вскоре опубликованы.

"Почему подчеркиваю это? Потому что этот вопрос не столько об академической успеваемости и правилах, сколько о ментальном здоровье – и школьников, и педагогов. Всем сейчас тяжело. Война касается каждого из нас. Привносит изменения в жизнь, в ее разные сферы. Добавляется нагрузка, которой в мирное время не было бы. Поэтому сейчас как никогда важно беречь свой ресурс и друг друга", - добавил министр.

Также, подчеркнул Лисовой, если ребенок не выспался из-за ночных воздушных тревог и чувствует себя уставшим на утро, не стоит его заставлять идти на первый урок.

Это нормально - пропустить занятия и догнать эту тему позже. Например, на платформе Всеукраинской школы онлайн.

Надо быть реалистами и понимать, что уставший ребенок вряд ли сможет воспринимать материал на уроке и иметь необходимый уровень концентрации. Иногда взрослым так же сложно сфокусироваться после бессонной ночи, что уж говорить о школьниках. Если же ученик или ученица пропускает самостоятельную или контрольную, нужно давать возможность досдать эту работу. И вообще следует в учебном процессе фокусироваться на главном, используя все преимущества академической свободы", - добавил глава МОН.

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