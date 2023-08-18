Украина готова обменивать граждан России на российских политзаключенных, - ГУР МО

Украина готова обменивать цивильных граждан РФ и "условных медведчуков", содержащихся в украинских тюрьмах, на гражданских лиц, выступивших против войны и получивших приговоры в России. Но в приоритете остается освобождение военнопленных.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем говорить об обмене российских политзаключенных. Украина готова пойти на это. Несмотря на то, что большинство российского общества зазомбировано пропагандой и поддерживает геноцид украинцев, там есть граждане, которые не побоялись и выступили против войны, получили реальные "драконовские" приговоры и сидят в тюрьмах. И поскольку мы — европейская демократическая страна, наша обязанность — помочь этим людям и напомнить всем, что речь идет и о терроре внутри самой РФ", - пояснил Юсов.

По его словам, таких людей "мы готовы возвращать".

В то же время он подчеркнул, что в приоритете остается освобождение военнопленных.

"Военнопленных (на российских политзаключенных. – Ред.) никто менять не будет. Но условных медведчуков разных пошибов и граждан РФ, содержащихся у нас в тюрьмах, а количество их немалое, – мы можем об этом (обмене. – Ред.) говорить", - добавил Юсов.

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