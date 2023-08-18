Режим Путина – стабильный, протесты – маловероятны, – разведка Латвии

Спецслужбы Латвии полагают, что режим Владимира Путина в России выглядит стабильным. Протесты маловероятны, хотя полностью исключить их нельзя.

Об этом говорится в отчете Бюро по защите Сатверсме (SAB), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

В Бюро полагают, что в российском обществе увеличивается апатия и дистанцирование от политических процессов. Разведчики отметили, что россияне осторожны в оценке текущей ситуации, особенно если мнение не совпадает с основной политической линией.

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В SAB считают, что мятеж владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина не оказал негативного влияния на оценку россиянами режима Путина. Его следствием стало снижение поддержки самого Пригожина: до мятежа его поддерживала почти половина россиян, сейчас - лишь пятая часть.

"В то же время поддержка позиции Минобороны России выросла в несколько раз: если до восстания ее поддерживала лишь десятая часть населения, после восстания показатель приблизился к двум пятым", - говорится в отчете.

Протесты россиян против властей в разведке Латвии считают не исключенными, но маловероятными.

"Хотя отношение российского общества к войне в Украине - сложное и меняющееся, сейчас не поступает сигналов о существенной непосредственной угрозе политической стабильности путинского режима в России", - отмечает SAB.