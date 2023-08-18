За почти год существования проекта "Хочу жить" поступило 22 тысячи обращений от российских военнослужащих, - спикер проекта Матвиенко
Об этом рассказал спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По его словам, большинство людей, которые заходили на сайт, в котором украинская власть предлагает российским военным сдаться в плен, это россияне, а именно жители, в частности, Москвы.
"Четыре таких лидера это: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область. У нас работают 10 операторов, которые ежедневно прорабатывают от 70 до 100 обращений в день. И ежедневно Роскомнадзор пытается блокировать наши ресурсы и им удалось заблокировать 256 наших ресурсов". Тем не менее, наши специалисты работают, информация постоянно находится на просторах сети Интернет", - рассказал Матвиенко.
Он добавил, что те российские военные, сдающиеся в плен добровольно, обладают рядом преимуществ. В частности, могут быть обменены, могут остаться в плену до конца войны, просить убежища в Украине или некоторых странах Европы. По его словам, российские военные часто сдаются в плен группами, в большинстве своем это рядовые солдаты, но есть и офицеры, и другие руководители.