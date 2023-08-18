Россияне за сутки потеряли более 200 солдат на Таврическом направлении, - Силы обороны
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на cообщение Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
Как отмечают военные, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов на Таврическом направлении. Также там зафиксировали 17 боевых столкновений.
Оккупанты пытались продвинуться на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Успеха там они не добились, наши защитники отбили все атаки.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1402 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили 234 человека (погибли - 64, ранены - 168, пленные - 7)", - отмечают в пресс-центре.
Также было уничтожено 20 единиц военной техники, среди которых:
- 1 ударный вертолет Ка-52;
- 1 танк;
- 6 артиллерийських систем и минометов;
- 1 беспилотник;
- 6 единиц автомобильной и специальной техники.
Также наши защитники смогли уничтожить три вражеских состава боеприпасов.