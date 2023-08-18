Россияне за сутки потеряли более 200 солдат на Таврическом направлении, - Силы обороны

Потери российских окrупантов на Таврическом направлении во время 17 боевых столкновений составили 234 солдата. Также была уничтожена вражеская техника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на cообщение Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Как отмечают военные, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов на Таврическом направлении. Также там зафиксировали 17 боевых столкновений.

Оккупанты пытались продвинуться на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Успеха там они не добились, наши защитники отбили все атаки.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1402 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили 234 человека (погибли - 64, ранены - 168, пленные - 7)", - отмечают в пресс-центре.

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Также было уничтожено 20 единиц военной техники, среди которых:

1 ударный вертолет Ка-52;

1 танк;

6 артиллерийських систем и минометов;

1 беспилотник;

6 единиц автомобильной и специальной техники.

Также наши защитники смогли уничтожить три вражеских состава боеприпасов.

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