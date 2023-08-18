Департамент охраны культурного наследия в Киеве возглавит Марина Соловьева, - Кличко
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Главой Департамента культурного наследия Киевской городской государственной администрации станет Марина Соловьева.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал мэра Киева Виталия Кличко.
"Теперь официально. Департамент охраны культурного наследия КГГА возглавит Марина Соловьева. Человек, который всегда заботился о сохранении старого Киева и многое для этого сделал. Ее заместителем в департаменте будет назначен активист Дмитрий Перов, кандидатуру которого предложила столичная общественность", - написал Кличко.
"Совместными усилиями будем вводить необходимые изменения для сохранения культурного, исторического наследия нашего города", - добавил он.