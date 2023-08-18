США поддерживают предоставление F-16 Украине после завершения учений, - Салливан

США поддерживают решение предоставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Он подтвердил существование письма государственного секретаря Энтони Блинкена к его визави в Дании и Нидерландах, который "формализовал" готовность "после завершения учений в консультации с Конгрессом одобрить предоставление F-16 Украине".

"Это естественное продолжение того, что президент Байден анонсировал в Хиросиме", – подчеркнул Салливан, напомнив, что американский лидер объявил об обучении украинцев на F-16 на саммите "Группы семи" в Японии.

Он также отметил, что Вашингтон и ранее не отказывался от намерений передать Киеву истребители.

"На этой неделе мы это подчеркнули и поставили восклицательный знак", – добавил Салливан.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что США разрешат отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов после подготовки пилотов.

Позже в Дании и Нидерландах подтвердили информацию.

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