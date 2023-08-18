За последние недели более 200 россиян пополнили обменный фонд, - ГУР МО
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За последние недели более 200 российских военных попали в плен, каждый пятый сдался добровольно.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Лишь через несколько недель активных действий украинских Сил безопасности и обороны - как оборонительных, так и наступательных - на более чем 200 пленных россиян увеличился наш обменный фонд. Это значит, что возвращать наших будет легче и активнее", - отметил он.
По его словам, каждый пятый оккупант из этих 200 добровольно покинул позиции, бросил оружие и сдался украинским бойцам.
"Ежедневно три-пять российских военнослужащих сдаются в плен по программе "Хочу жить", - уточнил Юсов.