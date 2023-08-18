В России ликвидирован Сахаровский правозащитный центр
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Московский городской суд признал обоснованными претензии Минюста РФ. В его иске говорилось, что во время проверки центра якобы были обнаружены "систематические грубые и непреодолимые нарушения закона".
Так, суд решил исключить Сахаровский центр из реестра юридических лиц РФ.
Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова открыт в 1996 году. В 2014 году Сахаровский центр включили в Реестр "иностранных агентов".
Сахаровский центр работал как общественная и просветительская площадка, на которой в разных форматах обсуждались культурные, социальные и общественные проблемы, которые остаются за пределами информационного мейнстрима.
Ранее в России были ликвидированы старейшие правозащитные организации "Мемориал", "Московская Хельсинкская группа" и "Сова".