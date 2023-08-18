В России ликвидирован Сахаровский правозащитный центр

Российский суд ликвидировал Сахаровский центр. Ранее его выселили из здания, которое ему безвозмездно сдавал город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Московский городской суд признал обоснованными претензии Минюста РФ. В его иске говорилось, что во время проверки центра якобы были обнаружены "систематические грубые и непреодолимые нарушения закона".

Так, суд решил исключить Сахаровский центр из реестра юридических лиц РФ.

Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова открыт в 1996 году. В 2014 году Сахаровский центр включили в Реестр "иностранных агентов".

Сахаровский центр работал как общественная и просветительская площадка, на которой в разных форматах обсуждались культурные, социальные и общественные проблемы, которые остаются за пределами информационного мейнстрима.

Ранее в России были ликвидированы старейшие правозащитные организации "Мемориал", "Московская Хельсинкская группа" и "Сова".

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