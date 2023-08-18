Украина реализует до октября все семь пунктов, согласованных с Еврокомиссией для вступления в ЕС, но реформы в этих сферах будут продолжаться, - Стефанишина

Украина реализует и выполнит до октября все согласованные с Европейской комиссией пункты, необходимые для вступления в ЕС, однако реформы в сферах деолигархизации и судебной продолжатся.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мой месседж заключался в том, что эти семь рекомендаций касаются основополагающих, базовых реформ, составляющих основы демократического государства. Поэтому то, что предусмотрено рекомендациями и согласованными пунктами, Украина выполнит и реализует", - сказала Стефанишина в комментарии агентству, комментируя свое заявление, что Украина не выполнит на 100% все рекомендации Еврокомиссии до октября, но обеспечит выполнение всех согласованных шагов.

По ее словам, Украина уже выполнила значительную часть задач, но "сами реформы, такие как судебная, антикоррупционная, деолигархизация, должны реализовываться постоянно и не имеют конечной даты".

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"В контексте семи рекомендаций все согласованные шаги будут выполнены. Но это не означает, что после выполнения семи рекомендаций мы прекратим бороться с коррупцией, не будем продолжать судебную реформу или не завершим системные меры по деолигархизации", - добавила вице-премьер.

На вопрос, есть ли в этих шагах положения, которые Украина не успевает выполнить до октября, хотя партнеры учтут прогресс реформ страны в таком виде, Стефанишина ответила, что на сегодняшний день о таком речь не идет.

"Основной момент нерешенности касался имплементации законодательства о деолигархизации. Сама рекомендация предусматривала полную имплементацию действующего закона о борьбе с олигархами. Но, учитывая выводы "Венецианской комиссии", и Украина, и Еврокомиссия договорились, что мы будем фокусироваться на системных мероприятиях. Это решение было принято еще до устной оценки Еврокомиссии", - добавила она.

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По ее словам, сегодня есть договоренность с партнерами, что Украина будет концентрироваться на системных мероприятиях в этой сфере, таких как: усиление Антимонопольного комитета, вопросы финансирования политических партий, внедрение законодательства о медиа-рынке.

"Поэтому мы надеемся, что в октябре Европейская комиссия именно таким образом презентует прогресс по этой рекомендации. А по другим рекомендациям я не вижу красных линий для Украины", - заявила она.

Украина уже продвинулась в антикоррупционном блоке, реформе Конституционного Суда, ожидаются решения Верховной Рады относительно изменений в законодательство о борьбе с финансированием терроризма и отмывания средств, а также уже зарегистрированы в парламенте изменения в законодательство о национальных меньшинствах, имплементирующих выводы "Венецианской комиссии".

"Когда я говорю о 100%, мы должны понимать, что реализация каждой из рекомендаций - это предмет интерпретации, в частности, каждым государством-членом Евросоюза. Мы на сегодня имеем перечень согласованных с Еврокомиссией шагов, мы по ним движемся, мы их выполним. Но каждое государство-член ЕС может выставлять какие-то дополнительные вопросы и критерии, как Венгрия по отношению к национальным меньшинствам", - константировала Стефанишина.

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