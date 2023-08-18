Сообщено о подозрении пророссийскому блогеру, вербовавшему агентов для ФСБ на Запорожье, - СБУ

СБУ сообщила о подозрении пророссийскому блогеру, вербовавшему агентов для ФСБ в Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе спецопераций СБУ в мае и июле этого года на подконтрольной территории региона были задержаны трое его "подопечных". Тогда злоумышленники готовили теракты против командования ВСУ и корректировали воздушные удары России по боевым позициям украинских воинов на передовой.

По данным следствия, резидентом разоблаченных российских агентов является житель захваченного города Васильевка, работающий на ФСБ под видом местного блогера. Основной его задачей было формирование агентурных сетей вражеской спецслужбы в подконтрольных Украине районах Запорожья. Для вербовки он использует собственный телеграм-канал, насчитывающий до 30 тыс. пользователей.

Там он размещал сообщения, в которых призывал жителей региона "сливать" оккупантам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Желающих "помочь" агрессору блоггер сразу выводил на прямую связь с кадровым сотрудником ФСБ. Кроме того, предатель активно использовал собственный интернет-ресурс для разгона нарративов Кремля, в которых подавал искаженную информацию о ситуации на фронте и дискредитировал украинских защитников.

Также читайте: Пытался устроиться в ряды десантников ВСУ, чтобы "сливать" их позиции на передовой: СБУ задержала российского "крота". ФОТОрепортаж

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время предатель скрывается от правосудия на временно оккупированной части юга Украины, но сотрудники СБУ установили его местонахождение и проводят мероприятия по привлечению к ответственности.