Функционирование гуманитарного коридора в Черном море вполне возможно, - ОК "Південь"

Украина пытается восстановить навигацию в акватории Черного моря в рамках гуманитарного коридора.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сказала руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что в начале полномасштабного вторжения, когда Россия объявила северо-западную часть Черного моря местом проведения контртеррористической операции, хотя "других террористов, кроме России, там не было", около 100 судов были заведены в украинские порты.

"Когда начал функционирование "зерновой коридор", соответствующие суда, которые могли быть загружены зерном и выйти, действительно работали в рамках этого зернового коридора, но около 40 судов еще остаются в порту Одессы. Есть еще определенные остатки судов в Черноморском и Южном из тех, которые заходили. Но надо осознавать, что суда различной квалификации предназначены для перевозки в том числе и горюче-смазочных материалов, и это дополнительная опасность в случае следования по такому маршруту. Разминирование моря… никуда не исчезло, порой, по информации наших партнеров, даже усилилось. После завершения зернового соглашения Россия принимала меры для того, чтобы усилить минную опасность в территориальном море Украины", – заявила Гуменюк.

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Она заверила, что Силы обороны делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность судоходства. "Понимать нужно одно: мы не способны на сегодняшний день в абсолюте протравить полностью весь путь, чтобы обезопасить от наличия мин, но максимально приложить усилия можем", - отметила Гуменюк.

Отвечая на вопрос, можно ли считать проход судна Joseph Schulte единичным случаем, она отметила, что функционирование такого коридора для других судов вполне возможно.

"Это достаточно специфическая история, но общее функционирование такого коридора вполне возможно. Именно так функционировали зерновые коридоры, но был очень существенный нюанс – гарантии ООН и Турции, которые были присоединены к этим соглашениям. И не только Силы обороны Украины обеспечивали составляющую безопасности, а именно наличие этих гарантий сдерживало врага очень существенно", - подчеркнула спикер.

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Она также отметила, что функционирование такого коридора предполагает осознание судовладельцами опасностей и ответственности за решение о возможности следования судна.

"Настройка такого гуманитарного коридора для восстановления навигации в акватории Черного моря – это чрезвычайный прорыв, чрезвычайная операция, которую мы ввели в тех условиях, в которых были зажаты террором РФ, но тем не менее первый пошел, как говорится, эксперимент уже начат, и будем надеяться, что другие суда тоже смогут безопасно выйти из портов Украины", - отметила Гуменюк.