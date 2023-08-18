Надеемся, что более 60% экспорта украинского зерна будет проходить через Румынию, - премьер-министр Чолаку

Более 60% экспорта зерна из Украины может проходить по транзиту через Румынию.

Об этом сказал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в пятницу после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы надеемся, что более 60% общего объема экспорта украинского зерна будет проходить через Румынию", - сказал Чолаку.

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По его словам, Румыния пытается улучшить соединительную инфраструктуру железнодорожного, автомобильного, речного и морского транспорта, а также на пограничных переходах.

Чолаку также заверил, что Румыния, являющаяся одним из крупнейших экспортеров зерна в ЕС, сбалансирует усилия по увеличению транзита украинского зерна на международные рынки, чтобы защитить местных фермеров.