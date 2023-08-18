Россияне требуют у людей в оккупации загружать шпионский софт, - Центр нацсопротивления
Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Официально "сферум" является мессенджером, продвигающим министерство просвещения страны-террориста. Да, по замыслу именно в нем должны вести общение учителя с учениками и родителями.
Однако этот софт разработан соприкасающимися с ФСБ структурами и может шпионить за владельцем телефона, в частности передавать данные о контактах, звонках, передвижениях и поисковых запросах владельца.
Центр национального сопротивления рекомендует жителям ТОТ устанавливать этот софт только на отдельный телефон, который не является основным, или игнорировать инсталляцию вредоносного приложения", - говорится в сообщении.
Россияне представили это приложение в 2021 году в качестве аналога Zoom. В нем можно проводить групповые видеоконференции, видеозвонки и т.д.
В мае 2023 года "Радио Свобода" опубликовало материал о "Сферуме" под заголовком "Государство вошло в чат. Контроль над учителями, учениками и родителями". В нем, в частности, сообщалось, что российские учителя массово и агрессивно заставляют регистрироваться в этом приложении. Его внедрение в российских школах насильственно и не имеет значительного успеха.
Член Союза педагогов России рассказал изданию, что работники образования в основном опасаются его использовать по требованию предоставления личных данных при регистрации.