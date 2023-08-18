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Россияне требуют у людей в оккупации загружать шпионский софт, - Центр нацсопротивления

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Россияне требуют у людей в оккупации загружать шпионский софт, - Центр нацсопротивления
На временно захваченных землях российские оккупанты требуют от всех учителей, школьников и их родителей установить мессенджер "сферум", разработанный ФСБ РФ для контроля за собственным населением.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Официально "сферум" является мессенджером, продвигающим министерство просвещения страны-террориста. Да, по замыслу именно в нем должны вести общение учителя с учениками и родителями.

Однако этот софт разработан соприкасающимися с ФСБ структурами и может шпионить за владельцем телефона, в частности передавать данные о контактах, звонках, передвижениях и поисковых запросах владельца.

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Центр национального сопротивления рекомендует жителям ТОТ устанавливать этот софт только на отдельный телефон, который не является основным, или игнорировать инсталляцию вредоносного приложения", - говорится в сообщении.

Россияне представили это приложение в 2021 году в качестве аналога Zoom. В нем можно проводить групповые видеоконференции, видеозвонки и т.д.

В мае 2023 года "Радио Свобода" опубликовало материал о "Сферуме" под заголовком "Государство вошло в чат. Контроль над учителями, учениками и родителями". В нем, в частности, сообщалось, что российские учителя массово и агрессивно заставляют регистрироваться в этом приложении. Его внедрение в российских школах насильственно и не имеет значительного успеха.

Член Союза педагогов России рассказал изданию, что работники образования в основном опасаются его использовать по требованию предоставления личных данных при регистрации.

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Топ комментарии

  • alex petrivskiy
    Да ради Б-га. У нас тут 2/3 бизнеса сидит на 1С, плюет на фсб и нуралиева вместе взятых и в ус не дует. Наверное, пришло время его переименовать в 1Сферум, хотя это вряд ли поможет: народ как и прежде будет плевать на фсб и нуралиева.
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    У нас Дія є
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    А ще є російський софт "Стахановец", років 10 тому дуже подобався й українським керівникам - його позиціонували на ринку як прогу, що фіксує тривалість роботи працівника за компом. Ще можна було в режимі "керівник" робити скріншоти з моніторів, відслідковувати чим займається працівник - де лазить, що скачує і т.і. Так ото й вона данні кудись на раїсю відправляла..
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