Россия будет пытаться воздержаться от мобилизации, но будет вербовать контрактников, - разведка Эстонии
Об этом говорится в оперативной сводке эстонской разведки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По данным эстонских разведчиков, то, что Россия стремится улучшить мобилизационную систему, "не является безусловным признаком подготовки мобилизации".
"Вероятно, военные комиссариаты будут склонять резервистов к заключению контрактов. Судя по всему, текущие темпы вербовки контрактников позволят компенсировать потери ВС РФ", – говорится в сводке.
Согласно анализу эстонской разведки, "с военной точки зрения РФ следует провести мобилизацию для наращивания наступательного потенциала войск".
"Однако это крайне непопулярный шаг и потому, вероятнее всего, РФ будет пытаться воздержаться от мобилизации по внутриполитическим соображениям", – резюмируется в строительстве.