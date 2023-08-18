Россия будет пытаться воздержаться от мобилизации, но будет вербовать контрактников, - разведка Эстонии

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии считает, что РФ не может рассчитывать на успехи в войне против Украины вроде захвата Донетчины без проведения большой волны мобилизации, впрочем, скорее всего, Россия будет пытаться удержаться от этого шага.