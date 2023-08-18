Беженцам из Украины продлили действие статуса временного пребывания в США до апреля 2025 года

Действие статуса временного пребывания в США (TPS) для беженцев из Украины продлили на 18 месяцев.

Такое решение принял Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Вторжение России в Украину продолжается и привело к гуманитарному кризису, который требует, чтобы Соединенные Штаты продолжили оказывать защиту украинцам, которые не могут вернуться в страну, - заявил Майоркас. - Мы продолжим предлагать поддержку украинцам через эту временную гуманитарную программу".

Срок действия статуса, который должен завершиться 20 октября 2023 продлен до 19 апреля 2025 из-за того, что вооруженный конфликт пока не позволяет украинцам безопасно вернуться в Украину, говорится в сообщении ведомства.

Также министерство расширило возможности для находящихся в США украинцев присоединиться к программе. Теперь такое право получили украинцы, проживавшие в США по состоянию на 16 августа 2023 года. А студенты из Украины, которые учатся в США и находятся в стране по визе F-1, получили возможность подать запрос на разрешение на работу и уменьшить курсовую нагрузку не теряя визу на время действия TPS.

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По данным правительства США, это решение позволит почти 26 000 человек продолжить пребывание в стране по статусу временной защиты TPS. Дополнительно этот статус смогут получить еще 166 700 человек, допустили в министерстве.