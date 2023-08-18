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Большинство немцев против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus, - опрос

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Большинство немцев против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus, - опрос
Как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного для телеканала ARD, большинство населения Германии не поддерживает предоставление Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

52 процента респондентов считают плохой идеей предоставления Вооруженным силам Украины немецкого оружия дальнего радиуса действия. 36% поддерживают этот шаг, а 12% не определились с позицией.

На востоке Германии против выступают 70 процентов опрошенных, тогда как на западе 47 процентов против, а 40 процентов - за.

В партийном разрезе крупнейшие противники – избиратели правопопулистской "Альтернативы для Германии" (76 процентов), а самые большие сторонники – избиратели "Зеленых" (68 процентов).

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Taurus имеют дальность до 500 км. На вооружении Бундесвера (германских вооруженных сил) имеется около 600 таких ракет. Украина запросила у Берлина Taurus в мае 2023 года.

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Топ комментарии

  • Fox Zeint 4f8c4bfb
    Этим 52% надо стену вернуть и из части страны сделать совок, тогда резко передумают...
  • Алекс Фоменко 68cb22c3
    А чем мотивируют эти тн немцы? В очередной раз убеждаюсь что если русский мир не дрбить, покоя нам не будет. Это чума.
  • Анна Сергеева 59d4a6b0
    німці готові воювати самі? Забули про "Можем повторить" чи думають, що це росіяне так жартують.
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